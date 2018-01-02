Иномарка загорелась у ТРЦ «Радуга» в Кемерове

Кемерово, 2 января. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Кемерове: загорелась припаркованная на парковке у торгового центра иномарка.

Инцидент произошел во вторник, 2 января, на парковке торгово-развлекательного центра «Радуга», сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на опубликованные фотографии и видео в социальных сетях. Очевидцы чрезвычайного происшествия сообщают, что иномарка Citroen загорелась около часа дня. Сотрудники пожарно-спасательного отряда ликвидировали возгорание.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. По последним данным, пострадавших при ЧП нет.