ФИФА устно подтвердила, что в Крыму могут появиться фан-зоны во время ЧМ-2018

Симферополь, 2 января. Международная федерация футбола (ФИФА) на словах подтвердила, что как минимум две фан-зоны будут работать на территории Крыма в период чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

По его словам, в Цюрих было направлено письмо, после чего «ФИФА устно подтвердила, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России», передает ТАСС.

Ветоха отметил, что на данный момент неизвестно точное количество фан-зон в Крыму.

«Мы говорили точно о двух фан-зонах — в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА. Надеемся, что получим ответ как можно скорее», — резюмировал он.

Напомним, матчи мундиаля пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Полуфинал ЧМ пройдет в Санкт-Петербурге, финальная битва — в Москве.