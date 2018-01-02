Пушков рассказал, как Ким Чен Ын подрывает военные сценарии США по корейскому кризису

Москва, 2 января. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о необходимости улучшения отношений Пхеньяна и Сеула.

Это предложение, по мнению политика, подрывает американские военные сценарии решения корейского кризиса.

«Ким в светло-сером костюме предложил мир и переговоры, но без отказа КНДР от ядерного оружия. Сильный дипломатический ход. Подрывает военные сценарии США», — написал Пушков в своем Twitter.

Ким в светло-сером костюме предложил мир и переговоры, но без отказа КНДР от я/о. Сильный дипломатич. ход. Подрывает военные сценарии США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 2, 2018

Напомним, 1 января лидер КНДР в новогоднем обращении сообщил, что Северная Корея планирует направить команду на ОИ-2018 в Южную Корею, а также намерена улучшать отношения с Сеулом. Кроме того, Ким Чен Ын заявил о завершении создания ядерных сил страны и о скором испытании межконтинентальной баллистической ракеты.

Намерения северокорейского лидера отправить олимпийцев на Игры-2018 уже приветствовал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. При этом он указал на то, что вопрос улучшения отношений стран-соседей напрямую зависит от вопроса ядерной программы КНДР.