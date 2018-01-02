Выборы-2018: Жириновский встретится с избирателями в 15 городах в ходе предвыборной кампании

Москва, 2 января. Лидер ЛДПР и кандидат в президенты на выборах 2018 года Владимир Жириновский посетит около 15 городов в рамках предвыборной кампании. Об этом сообщил глава предвыборного штаба Жириновского депутат Госдумы Алексей Диденко.

Он сообщил, что лидер ЛДПР планирует встретиться с избирателями в городах-миллиониках Поволжья и Урала, а также в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Ржеве, Пскове, Владимире, Нижнем Новгороде и Смоленске, куда кандидат прибудет с отдельной группой депутатов и особенно насыщенной программой.

«Пятнадцать городов в последнем варианте», — сообщил Диденко РИА Новости.

Первая поездка Жириновского в качестве кандидата на выборах-2018 намечена на середину января. 6 января лидер ЛДПР посетит новогоднюю елку в Кремле.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату утвердил Совет Федерации. 18 декабря 2018 года был дан официальный старт президентской кампании. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом.

Также в декабре документы в ЦИК подал действующий глава государства Владимир Путин, который примет участие в выборах как кандидат-самовыдвиженец. По данным социологических опросов, уже сегодня почти 70% россиян готовы отдать свой голос на выборах за Путина.