Известный театровед Барбой скончался на 80-м году жизни в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 января. В понедельник ушел из жизни известный петербургский театровед и критик, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Барбой.

Барбой в течение последних лет жил и работал в Петербурге. Он заведовал кафедрой русского театра на театроведческом факультете РГИСИ, преподавал на факультете искусств в Европейском университете, публиковался в «Петербургском театральном журнале» и издании «Театр», пишет «Петербургский дневник».

Барбой был членом Академии гуманитарных наук России, профессором и доктором искусствоведения. Он издал ряд значимых театроведческих работ, среди которых «Структура действия и современный спектакль» (1988), «К теории театра» (2008), «Атмосфера спектакля» (2011) и другие.

Барбою было 79 лет. О причинах смерти, времени и месте прощания не сообщается.