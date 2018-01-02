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Клинцевич отреагировал на марш в честь Бандеры в Киеве
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    Клинцевич отреагировал на марш в честь Бандеры в Киеве

    15:11  2 Января 2018  /обновлено: 15:11  02 Января 2018
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    Клинцевич отреагировал на марш в честь Бандеры в Киеве

    Москва, 2 января. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Степана Бандеры в Киеве.

    По словам российского сенатора, «Украина осталась практически единственным государством на планете, которое славит государственных преступников».

    Клинцевич отреагировал на марш в честь Бандеры в Киеве

    «Теперь она состязается только с Латвией, недавно уравнявшей в правах солдат-освободителей и фашистов. Марш в центе Киева последователей Бандеры — это марш против будущего детей», — отреагировал сенатор на события в Киеве на своей странице в социальной сети Facebook.

    При этом Клинцевич подчеркнул, что «короче дороги к саморазрушению быть не может».

    Клинцевич отреагировал на марш в честь Бандеры в Киеве

    Ранее марш в честь Бандеры в украинской столице назвали «дешевой пародией» на Третий рейх.

    Сообщалось, что тысячи украинских полицейских охраняли марши националистов в честь дня рождения лидера ОУН-УПА11 (запрещена в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #киев #украина #клинцевич #бандера #марш
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