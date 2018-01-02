Клинцевич отреагировал на марш в честь Бандеры в Киеве

Москва, 2 января. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Степана Бандеры в Киеве.

По словам российского сенатора, «Украина осталась практически единственным государством на планете, которое славит государственных преступников».

«Теперь она состязается только с Латвией, недавно уравнявшей в правах солдат-освободителей и фашистов. Марш в центе Киева последователей Бандеры — это марш против будущего детей», — отреагировал сенатор на события в Киеве на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом Клинцевич подчеркнул, что «короче дороги к саморазрушению быть не может».

Ранее марш в честь Бандеры в украинской столице назвали «дешевой пародией» на Третий рейх.

Сообщалось, что тысячи украинских полицейских охраняли марши националистов в честь дня рождения лидера ОУН-УПА11 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.