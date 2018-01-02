Будет ли в России легализована марихуана по примеру США, рассказал Геннадий Онищенко

Власти американского штата Калифорния с 1 января 2018 года легализовали употребление и выращивание марихуаны в немедицинских целях. Торговцы наркотиками уже подсчитывают будущие многомиллиардные прибыли, а противники нового закона бьют тревогу, предсказывая увеличение роста аварий и несчастных случаев, совершенных под воздействием наркотических веществ, и вовлечение в наркоманию огромного количества молодежи. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает решение американских властей о легализации марихуаны крайне опасным прецедентом и объясняет, почему в России ничего подобного не будет.

«Разрешение продажи марихуаны в одном из самых крупных штатов США — в Калифорнии — это, безусловно, цивилизационный шаг в пропасть, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Марихуана, да и любой другой наркотик не являются облигатным условием нормального метаболизма человека. Употребление наркотиков — это всего лишь приобретенный человеческой цивилизацией порок. Поскольку мы, говоря иносказательным языком, привыкли примерять на себя любое западное седло, то, конечно, либеральные средства массовой информации уже задаются вопросом — а не пора ли и у нас разрешить легальное употребление так называемых «легких» наркотиков? Конечно, этого делать ни в коем случае нельзя. В этом нет ни объективной логики, ни какой-либо необходимости».

По словам Геннадия Онищенко, любая легализация оборота наркотиков в немедицинских целях недопустима, поскольку таит в себе множество опасностей.

«У нас в стране легализован только медицинский оборот наркотиков для оказания помощи тяжело больным пациентам при определенных заболеваниях, — напомнил парламентарий. — А то, что сегодня происходит в США, — это, безусловно, открытие ящика Пандоры. Если даже теоретически допустить, что что-либо подобное произойдет у нас, то в легальном обороте неизбежно окажется не только так называемый «легкий» наркотик — марихуана, но, прежде всего, тяжелые опиаты, которые нам «поставляет» Афганистан».

Геннадий Онищенко напомнил, что, когда 15 лет назад США вводили в Афганистан войска, американцы обещали, что избавят мир от афганского наркотрафика. Однако этого не произошло, наоборот, имеет место обратная и очень опасная тенденция, отметил собеседник ФАН.

«С момента ввода американских войск в Афганистан производство тяжелых опиатов на территории этой страны в десятки раз превысило все общемировое производство этого тяжелейшего наркотика, которое было до 2001 года, — подчеркнул Онищенко. — Поэтому ни о какой легализации наркотиков на территории нашей страны речи быть не может и не должно. А то, что в шести из пятидесяти штатов Америки разрешили оборот этого яда, — это тягчайшее преступление. Прежде всего это преступление против американской нации. Нет никаких препятствий для того, чтобы власть, если бы она этого захотела, прекратила бы оборот наркотиков и подсаживание молодых людей на наркотическую зависимость».

По словам депутата Госдумы, легализация марихуаны в США показывает, что американские власти фактически капитулировали перед транснациональной наркомафией.