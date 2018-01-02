Смартфон Sharp FS8015 получит 5,99-дюймовый Full Screen экран

Москва, 2 января. Японская корпорация Sharp планирует в ближайшем будущем представить новый смартфон Aquos S3. Особенность модели в том, что смартфон имеет безрамочный дисплей.

Отмечается, что новинка будет иметь 8-ядерный процессор Snapdragon, а также четыре гигабайта оперативной памяти. Смартфон будет работать на базе операционной системы Android восьмого поколения.

Кроме того, Aquos S3 снабдят сканером отпечатков пальцев на задней крышке, сдвоенным вертикальным фотомодулем и селфи-камерой. Смартфон будет также иметь аккумулятор на 3100 мАч.

Появление новинки, оснащенной Full Screen экраном, ожидается на рынке в течение 2018 года.

Напомним, в конце ноября 2017 года смартфон с безрамочным дисплеем представила компания Tesla. Как отмечал Ura.ru, смартфон не имеет непосредственного отношения к компании Илона Маска, хотя модель и имеет логотип Tesla. Пользователи оценили необычный дизайн смартфона.