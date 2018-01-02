ЗСТ с ЕС принесла Украине одни убытки: Медведчук объяснил, чего стоила Киеву потеря российского рынка

Киев, 2 января. Лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук рассказал о горьких плодах, которые Украина пожинает «благодаря» зоне свободной торговли с Евросоюзом.

«ЗСТ с ЕС – два года в одни ворота», — написал политик в своем Twitter.

ЗСТ с ЕС 2 года игры в одни ворота. Мизерные квоты, которые Брюссель обещал увеличить, повысили на небольшую группу товаров. Экспорт в Евросоюз едва достиг уровня 2013-го. Крупнейший внешний рынок российский потерян. ЗСТ с ЕС принесла Украине одни убытки. pic.twitter.com/TcfFfucWkH — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) January 2, 2018

Он напомнил, что «мизерные квоты», которые власти ЕС обещали увеличить, в итоге расширили лишь на небольшую группу товаров, в результате, по его данным, экспорт в ЕС едва достиг уровня 2013 года.

«Крупнейший внешний рынок – российский – потерян. ЗСТ принесла Украине одни убытки», — констатирует Медведчук.

Напомним, зона свободной торговли между Украиной и ЕС начала действовать с 1 января 2016 года. Лидером по закупке украинских товаров является Польша. Больше всего в европейские страны Украина поставляет ЕС кукурузы, подсолнечного масла, а также чугуна и полуфабрикатов черных металлов.

При этом главный импорт из ЕС в Украину составляет продукция машиностроения. Ряд украинских экспертов считает, что такой товарообмен не всегда справедливый.

Так, по словам экономиста Александра Охрименко, Украина хочет, чтобы ее не воспринимали в ЕС только в качестве поставщика дешевого сырья.

«Понятно, что у европейского бизнеса есть свои интересы в Украине, но эти интересы не всегда совпадают с интересами украинского бизнеса», — пишет Охрименко в своей колонке на сайте телеканала 112.

Именно это, по словам экономиста, создает проблемы для развития зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Он отметил, что Брюссель навряд ли согласится изменить условия соглашения о ЗСТ, однако развивать торговые отношения с Европой без честных условий невозможно.

«Нужно, чтобы ЕС сделал правильные шаги навстречу Украине. Если этих шагов не будет, то первые успехи зоны свободной торговли окажутся последними», — подчеркнул Охрименко.

Отметим, что украинские СМИ не устают трубить о росте экспорта в ЕС украинских товаров. Так, ряд изданий осенью с гордостью сообщил о рекордным поставках чеснока и ягод в Европу.

А летом минувшего года премьер-министр Владимир Гройсман в ходе своего визита в Лондон заявил о намерениях Киева инициировать начало переговоров по ЗСТ с Великобританией после Brexit.