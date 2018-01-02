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Украина
ЗСТ с ЕС принесла Украине одни убытки: Медведчук объяснил, чего стоила Киеву потеря российского рынка
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    ЗСТ с ЕС принесла Украине одни убытки: Медведчук объяснил, чего стоила Киеву потеря российского рынка

    15:08  2 Января 2018  /обновлено: 15:10  02 Января 2018
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    Два года в одни ворота: Медведчук подвел итоги ЗСТ Украины с Евросоюзом

    Киев, 2 января. Лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук рассказал о горьких плодах, которые Украина пожинает «благодаря» зоне свободной торговли с Евросоюзом. 

    «ЗСТ с ЕС – два года в одни ворота», — написал политик в своем Twitter.

    Он напомнил, что «мизерные квоты», которые власти ЕС обещали увеличить, в итоге расширили лишь на небольшую группу товаров, в результате, по его данным, экспорт в ЕС едва достиг уровня 2013 года.  

    «Крупнейший внешний рынок – российский – потерян. ЗСТ принесла Украине одни убытки», — констатирует Медведчук.

    Напомним, зона свободной торговли между Украиной и ЕС начала действовать с 1 января 2016 года. Лидером по закупке украинских товаров является Польша. Больше всего в европейские страны Украина поставляет ЕС кукурузы, подсолнечного масла, а также чугуна и полуфабрикатов черных металлов.

    При этом главный импорт из ЕС в Украину составляет продукция машиностроения. Ряд украинских экспертов считает, что такой товарообмен не всегда справедливый.

    Так, по словам экономиста Александра Охрименко, Украина хочет, чтобы ее не воспринимали в ЕС только в качестве поставщика дешевого сырья. 

    «Понятно, что у европейского бизнеса есть свои интересы в Украине, но эти интересы не всегда совпадают с интересами украинского бизнеса», — пишет Охрименко в своей колонке на сайте телеканала 112.

    Именно это, по словам экономиста, создает проблемы для развития зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Он отметил, что Брюссель навряд ли согласится изменить условия соглашения о ЗСТ, однако развивать торговые отношения с Европой без честных условий невозможно.

    «Нужно, чтобы ЕС сделал правильные шаги навстречу Украине. Если этих шагов не будет, то первые успехи зоны свободной торговли окажутся последними», — подчеркнул Охрименко.

    Отметим, что украинские СМИ не устают трубить о росте экспорта в ЕС украинских товаров. Так, ряд изданий осенью с гордостью сообщил о рекордным поставках чеснока и ягод в Европу.

    А летом минувшего года премьер-министр Владимир Гройсман в ходе своего визита в Лондон заявил о намерениях Киева инициировать начало переговоров по ЗСТ с Великобританией после Brexit.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #ес #зст
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