Вызывает скептицизм: эксперт объяснил, почему прогноз о похолодании на юге РФ неточен

Москва, 2 января. Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета Московского государственного университета Александр Кислов прокомментировал прогноз российского академика относительно того, что с наступившего года на юге России начнется период десятилетнего похолодания.

Эксперт указал, что это крайне смелое заявление, поскольку обозначен «конкретный диапазон лет и относительно небольшой регион», передает RT.

«Как ни удивительно, чем меньше интервал времени и чем детальнее географическая привязка климатического прогноза, тем этот прогноз менее точный», — объяснил Кислов.

При этом специалист удивился, каким образом был выделен конкретно юг страны.

«Как он выделил юг России, честно говоря, вызывает у меня большой скептицизм», — выразил сомнение Кислов.

Напомним, ранее академик спрогнозировал 10-летний период похолодания на юге России.