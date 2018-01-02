ЛНР: САУ и танки ВСУ замечены у линии соприкосновения

Луганск, 2 января. У линии соприкосновения в Донбассе во вторник были замечены танки и самоходные артиллерийские установки украинских силовиков, сообщил исполняющий обязанности начальника Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

По его словам, восемь танков из состава танковой роты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ были зафиксированы недалеко от населенного пункта Дмитровка Новоайдарского района на расстоянии 17 километров от линии соприкосновения.

Еще две единицы САУ 2С! «Гвоздика» были обнаружены в пяти километрах от линии соприкосновения на территории железнодорожного депо населенного пункта Попасная, пишет РИА Новости.

Филипоненко отметил, что украинские силовики в настоящее время наращивают свой военно-технический потенциал в Донбассе, нарушая тем самым минские соглашения.

Напомним, в конце сентября 2015 года стороны договорились об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения, подписав соответствующее соглашение.

С 23 декабря в Донбассе в преддверии новогодних и рождественских праздников дополнительно был введен режим тишины. Однако из ЛНР и ДНР продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости.