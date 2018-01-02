«Поминками Украины» назвала Яровая шествия в честь Бандеры

Москва, 2 января. Празднования дня рождения Степана Бандеры в Киеве и Одессе напоминают поминки Украины. Таким мнением поделилась заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

«Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины», — приводит комментарий Яровой ее пресс-служба.

Заместитель председателя Государственной думы отметила, что «вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры», которое происходит на Украине, формирует для народа страны «перспективы еще более удручающие», чем те, что существуют в настоящее время.

Напомним, 1 января на Украине тысячи неонацистов приняли участие в шествии, приуроченном к дню рождения Степана Бандеры, националиста, повинного в смерти сотен тысяч поляков, евреев и русских в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, жители Украины в основном осудили массовое шествие националистов. В социальных сетях мероприятие окрестили «дешевой пародией на третий Рейх».