Инсайдеры: Meizu перестанет выпускать линейку смартфонов MX
Москва, 2 января. Компания Meizu может перестать выпускать смартфоны серии MX, предполагают инсайдеры.
Поводом для таких прогнозов стало то, что последняя модель линейки – Meizu MX6 – вышел в свет больше года назад, однако планов о выпуске обновленной версии смартфона компания так и не сообщила.
Информация о работе над Meizu MX7 была удалена с официального сайта производителя. Сейчас компания готовит к выпуску Meizu 15 Plus. В связи с этим эксперты считают, что работа над линейкой MX сейчас не ведется, сообщает сетевое издание «OaNews».
По данным сервиса «Яндекс. Маркет», сейчас начальная стоимость смартфона Meizu MX6 на российском рынке составляет 16 935 рублей.
Ранее российские специалисты включили Meizu MX6 в пятерку лучших бюджетных смартфонов осени 2017 года.