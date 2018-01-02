Инсайдеры: Meizu перестанет выпускать линейку смартфонов MX

Москва, 2 января. Компания Meizu может перестать выпускать смартфоны серии MX, предполагают инсайдеры.

Поводом для таких прогнозов стало то, что последняя модель линейки – Meizu MX6 – вышел в свет больше года назад, однако планов о выпуске обновленной версии смартфона компания так и не сообщила.

Информация о работе над Meizu MX7 была удалена с официального сайта производителя. Сейчас компания готовит к выпуску Meizu 15 Plus. В связи с этим эксперты считают, что работа над линейкой MX сейчас не ведется, сообщает сетевое издание «OaNews».

Публикация от ORACLE RIAU (@coolpad_meizu_riau) Дек 30, 2017 at 10:14 PST

По данным сервиса «Яндекс. Маркет», сейчас начальная стоимость смартфона Meizu MX6 на российском рынке составляет 16 935 рублей.

Ранее российские специалисты включили Meizu MX6 в пятерку лучших бюджетных смартфонов осени 2017 года.