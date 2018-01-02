В Крыму рассказали, сколько туристов ждут на полуострове в 2018 году

Симферополь, 2 января. В Крыму в 2018 году ждут около 5,5 миллиона туристов. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«До окончания строительства моста через Керченский пролив Крым будет в среднем принимать 5,5 миллиона туристов, плюс-минус 200 тысяч», — приводит РИА Новости заявление Черняка.

Он также отметил, что среди факторов, которые влияют на количество туристов в Крыму, — погода, цены на авиабилеты, а также политика украинских властей, которые могут закрыть границу для граждан своей страны.

При этом Черняк подчеркнул, что предельные возможности республики Крым по части приема туристов — это 5,5 — 6,1 миллиона человек.

Отметим также, что в 2017 году в Крыму побывало 5,2 миллиона туристов, а годом ранее число гостей полуострова составило 5,57 миллиона человек.