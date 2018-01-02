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Сирия и Иран на волне нестабильности: могут ли беспорядки в Тегеране сорвать межсирийский диалог
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    Сирия и Иран на волне нестабильности: могут ли беспорядки в Тегеране сорвать межсирийский диалог

    14:32  2 Января 2018  /обновлено: 14:32  02 Января 2018
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    Иран

    Ситуация в Иране продолжает обостряться. Согласно данным одного из государственных телеканалов, в результате столкновений между протестующими и правоохранительными органами погибли уже как минимум 20 человек. Причем десять из них — при попытке захватить военные базы и полицейские участки. Также иранские власти сообщают, что участники беспорядков атакуют банки и муниципальные здания.

    Массовые демонстрации начались в прошлый четверг 28 декабря в Мешхеде, втором по численности городе страны. Затем акции протеста прошли и во многих других районах страны, в том числе в Тегеране. Причем в ряде регионов митинги переросли в беспорядки. Протестующие выступают против роста цен, прежде всего — на продовольственные товары, против повышения уровня коррупции и безработицы. Однако лозунги демонстрантов носят не только экономический, но и политический оттенок: так, некоторые участники беспорядков выкрикивают фразу «Смерть диктатору!», очевидно, имея в виду великого аятоллу Али Хаменеи.

    Тегеран

    Президент республики Хасан Роухани между тем связывает волну недовольств и беспорядков в стране с вмешательством неких внешних сил: по его мнение некоторые государства опасаются тех успехов и прогресса, которых достиг иранский народ. Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, позже назвал тех, кто, по его данным, стоит за разжиганием конфликта — это Соединенные Штаты, Великобритания, и Саудовская Аравия. Он отметил, что порядка 27% хештегов, которые сейчас активно используются в сети для выражения недовольства правительством Ирана, были разработаны официальным Эр-Риядом. Руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев также отметил, что без внешнего вмешательства в данном случае не обошлось, однако добавил, что основную проблему все же стоит искать внутри самой страны.

    Хасан Роухани

    О том, какое развитие может получить ситуация в Иране, и о том, как она может отразиться на сирийском урегулировании, — в статье Федерального агентства новостей (ФАН). Старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, заместитель декана факультета «Института практического востоковедения» Московской международной академии Григорий Лукьянов рассказал в интервью ФАН, что видит ключевую причину обострения в Иране внутри самой республики.

    «На данный момент то, что мы наблюдаем, действительно очень масштабно, и пока сложно говорить о его внутренней или же внешней природе. Все-таки это во многом продукт долгосрочного недовольства экономической политикой страны и попытками руководства во главе с Роухани лавировать между консерваторами и либералами. Нынешние протестные настроения проистекают, скорее, из молодежной среды, которая недовольна тем, что после выборов либеральное правительство Роухани вынуждено умерить свою риторику и более чутко относиться к требованиям консерваторов. При этом Иран — очень молодая страна, и молодежь составляет основную часть населения. Тем не менее каких-то точных требований о смене конкретных руководителей со стороны протестующих не поступает, а лозунги об отставке верховного руководителя Хаменеи носят скорее утопический характер, нежели имеют в себе что-то, направленное на демонтаж политической системы исламской республики», — подчеркнул эксперт.

    Иран

    В ближайшее время, тем не менее, беспорядки в Иране вряд ли как-то скажутся на ситуации в САР, считает Григорий Лукьянов. По его мнению, Сирия является одним из важнейших направлений внешней политики Тегерана.

    «Если смотреть в краткосрочной перспективе, то ситуация вряд ли приведет к резкому изменению внешней политики иранского руководства. Для них деятельность на территории Сирии является инструментом оказания влияния на уничтожение негативного образа Ирана внутри самой страны и за рубежом. Хотя, безусловно, политика Тегерана тоже является катализатором протестов и общественного недовольства. Говорить о том, что иранское правительство готово к большим уступкам в адрес протестующих, особенно во внешнеполитической сфере, пока не приходится. Поэтому, скорее всего, в кратко-среднесрочной перспективе мы не отметим серьезных фундаментальных изменений политики Ирана на сирийском направлении», — предполагает собеседник ФАН.

    Автор: Егор Баренцев
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    #сша #сирия #великобритания #хасан роухани #саудовская аравия #константин косачев #иран #тегеран #али хаменеи
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