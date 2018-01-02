Между беженцами из мусульманских стран и украинцами в Польше поставили знак равенства — депутат
Киев, 2 января. Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин прокомментировал заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого о том, что страна не собирается принимать беженцев из мусульманских стран из-за огромного потока украинских беженцев.
По словам украинского депутата, Моравецкий поставил знак равенства между беженцами из мусульманских стран и Украины, но это несправедливо по отношению к украинцам.
Впрочем, отметил Добкин, этот знак равенства справедлив «из-за отношения киевского правительства к собственному народу». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Политика поощрения трудоустройства украинцев за границей, которую проводит и восхваляет министр социальной политики Украины, ухудшения условий жизни жителей страны и отсутствие для многих из них перспективы в будущем, вынуждает сотни тысяч работоспособных людей искать работу в других странах или уезжать насовсем», — подчеркнул Добкин.
Украинский политик считает, что стране нужны кардинальные изменения, в том числе речь идет о досрочных выборах президента Украины и парламента страны.
Накануне польский премьер сообщил, что Варшава смогла существенно уменьшить напряжение на восточных границах Евросоюза и приняла несколько сотен тысяч украинских беженцев.