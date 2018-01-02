Задымление произошло в поезде, ехавшем из Запорожья в Киев

Киев, 2 января. В скоростном поезде, направлявшемся из Запорожья в Киев, произошло задымление. Пассажиры эвакуированы, их пересадили на другой состав.

Как сообщили в пресс-службе компании «Украинские железные дороги», запах дыма в подвагонном оборудовании был обнаружен на подъезде поезда к станции Новогупаловка в Запорожской области. Сотрудники поезда смогли ликвидировать задымление, однако продолжить следование по маршруту состав не смог, пишет РИА Новости.

Пассажиров скоростного поезда на дополнительном подвижном составе доставили на станцию Пятихатки. Там они пересели в новый поезд, следующий в Киев. В столицу Украины они прибудут с опозданием на пять часов.

Напомним, в середине декабря новый вагон украинского поезда Вена – Киев сломался спустя 50 километров после отправления из австрийской столицы.