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Вандалы напали на офисы депутатов правящей партии Польши
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    Вандалы напали на офисы депутатов правящей партии Польши

    14:13  2 Января 2018  /обновлено: 14:19  02 Января 2018
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    Вандалы напали на офисы депутатов правящей партии Польши

    Варшава, 2 января. Вандалы напали на офисы депутатов правящей партии Польши «Право и справедливость» в Варшаве и городе Накло-над-Нотецен.

    Депутат партии Лукаш Шрайбер сообщил, что, по его мнению, за нападением стоят политические оппоненты правящей партии. 

    «Новый год, но, к сожалению, старые методы сторонников тотальной оппозиции… Офисы депутата Космы Злотовского и мой подверглись нападению», — сообщил Шрайбер в Twitter.

    На фотографиях, размещенных Шрайбером, видно, что вандалы разрисовали двери офиса партии, оставив на них надписи политического характера.  

    Отметим, это не далеко не первый случай атаки вандалов на офисы правящей партии Польши. Подобный инцидент ранее произошел в офисе депутата Беаты Кемпы. Польские правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на офис, ему уже предъявлено обвинение в терроризме.

    Автор: Федор Веснин
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    #вандалы #польша #варшава #право и справедливость
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