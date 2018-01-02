Украинец попытался провезти в Крым запрещенное лекарство

Симферополь, 2 января. Житель Украины попытался провезти в Крым запрещенный опиоидный анальгетик «Налбуфин», близкий к морфину. Мужчину задержали на КПП «Джанкой».

Как уточнили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Крыму, 20 ампул «Налбуфина» пограничники обнаружили при осмотре его автомобиля Volkswagen, на котором он прибыл из Днепропетровска. В погранслужбе также уточнили, что лекарственный препарат, подлежащий обязательному контролю в РФ, украинец спрятал в своих личных вещах.

При этом мужчина заявил, что «Налбуфин» он вез в Крым по просьбе товарища, а о том, что они запрещены к перемещению через госграницу, его просто не предупредили.

Все ампулы «Налбуфина» были изъяты и в настоящее время переданы в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Крым. Вопрос о привлечении украинца к ответственности будет решен по итогам экспертизы.