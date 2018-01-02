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Украинец попытался провезти в Крым запрещенное лекарство
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    Украинец попытался провезти в Крым запрещенное лекарство

    13:52  2 Января 2018  /обновлено: 13:52  02 Января 2018
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    Украинец попытался провезти в Крым запрещенное лекарство

    Симферополь, 2 января. Житель Украины попытался провезти в Крым запрещенный опиоидный анальгетик «Налбуфин», близкий к морфину. Мужчину задержали на КПП «Джанкой».

    Как уточнили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Крыму, 20 ампул «Налбуфина» пограничники обнаружили при осмотре его автомобиля Volkswagen, на котором он прибыл из Днепропетровска. В погранслужбе также уточнили, что лекарственный препарат, подлежащий обязательному контролю в РФ, украинец спрятал в своих личных вещах.

    При этом мужчина заявил, что «Налбуфин» он вез в Крым по просьбе товарища, а о том, что они запрещены к перемещению через госграницу, его просто не предупредили. 

    Все ампулы «Налбуфина» были изъяты и в настоящее время переданы в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Крым. Вопрос о привлечении украинца к ответственности будет решен по итогам экспертизы. 

    Автор: Алексей Громов
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    #таможня #украина #крым #граница #лекарство
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