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Отряд российских кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Шанхай
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    Отряд российских кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Шанхай

    13:59  2 Января 2018  /обновлено: 13:59  02 Января 2018
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    Отряд российских кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Шанхай

    Шанхай, 2 января. Противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и морской танкер «Борис Бутома» прибыли с визитом в китайский Шанхай. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

    «Во вторник отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» с неофициальным визитом прибыл в Шанхай», — следует из сообщения.

    Отмечается, что корабли посетили представители командования Военно-морских сил КНР, а российские моряки посетили военно-морскую базу КНР и администрацию города Шанхая, передает РИА Новости.

    Отряд российских кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Шанхай

    В пресс-службе уточнили, что цель визита — российско-китайские спортивные состязания, а также экскурсии по достопримечательностям китайского города.

    Сообщается, что неофициальный визит отряда кораблей ТОФ в Шанхай продлится до 6 января.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #китай #шанхай #корабли #борис бутома #адмирал пантелеев
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