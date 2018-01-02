Отряд российских кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Шанхай

Шанхай, 2 января. Противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и морской танкер «Борис Бутома» прибыли с визитом в китайский Шанхай. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

«Во вторник отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» с неофициальным визитом прибыл в Шанхай», — следует из сообщения.

Отмечается, что корабли посетили представители командования Военно-морских сил КНР, а российские моряки посетили военно-морскую базу КНР и администрацию города Шанхая, передает РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что цель визита — российско-китайские спортивные состязания, а также экскурсии по достопримечательностям китайского города.

Сообщается, что неофициальный визит отряда кораблей ТОФ в Шанхай продлится до 6 января.