Поклонская рассказала о главной цели в жизни

Москва, 2 января. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила, что главной целью в жизни для нее является принести пользу стране и сделать счастливыми людей вокруг.

Об этом Поклонская рассказала в интервью телеканалу RT.

«Счастье. Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня», — сообщила депутат в ответ на вопрос журналистов, какую цель в жизни она считает для себя главной.

В блиц-интервью Поклонскую также попросили кратко подвести итоги года. Так, по словам депутата, поводом для гордости в 2017 году для нее стало то, что она смогла помочь многим людям. Также Поклонская рассказала журналистам, что болеет за «Спартак», биткоины не покупала, а желаниями, загаданными на 2018 год, поделится после того, как они исполнятся.

Ранее, как сообщало URA.RU, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская опубликовала в Сети новогоднее поздравление россиянам, в котором пожелала мира с Украиной.