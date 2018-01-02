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Донбасс сегодня: ДНР под огнем минометов, Киев приказал взять «серую» зону, марш Бандеры «удался»
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    Донбасс сегодня: ДНР под огнем минометов, Киев приказал взять «серую» зону, марш Бандеры «удался»

    14:17  2 Января 2018  /обновлено: 14:17  02 Января 2018
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    Донбасс сегодня: ДНР под огнем минометов, Киев приказал взять «серую» зону, марш Бандеры «удался»

    Донбасс, 2 января. ДНР и ЛНР отметили усиление обстрелов после праздника. ВСУ наращивают силы и готовятся к броску. Подробности факельного шествия в честь Бандеры в подконтрольной Киеву части Донбасса. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    На луганском направлении дважды зафиксировано нарушение «новогоднего» перемирия со стороны киевских силовиков. Оба раза обстрелам подверглись позиции армии ЛНР близ поселка Калиновка на юго-западных рубежах республики.

    Огонь велся из автоматических и станковых гранатометов (АГС и СПГ), 40-мм подствольных однозарядных гранатометов ГП-25 и крупнокалиберного стрелкового оружия. Всего со стороны ВСУ было выпущено 76 боеприпасов.

    На донецком направлении вооруженные силы Украины трижды нарушали режим прекращения огня. При обстрелах территории ДНР использовались минометы, а также противотанковые и подствольные гранатометы. Огневому удару подверглись районы Ясиноватой и Сосновского.

    Оперативная обстановка в Донбассе вновь осложнилась

    Затаиться «под носом»

    Такой приказ, по сообщению военного командования Луганской народной республики, получен передовыми подразделениями ВС Украины. Речь идет об использовании «школьного» перемирия для скрытного перемещения украинских силовиков и для оборудования позиций ВСУ в так называемой «серой» зоне. Расстояние до позиций народной милиции ЛНР не должно превышать дальности броска ручной гранаты, требует киевское командование от своих подчиненных, сообщает луганская разведка.

    Киев наращивает военно-технический потенциал в Донбассе

    Речь идет о нарушении украинской стороной условий размещения тяжелого вооружения вдоль линии фронта в зоне проведения ВСУ силовой операции.

    Так, в окрестностях населенных пунктов Попасная (западные границы ЛНР — прим. ФАН), Красный Пахарь и Мироновка (район Светлодарской дуги — прим. ФАН) на передовых позициях 54 механизированной бригады ВСУ замечены огневые точки для гаубиц Д-30 калибром 122 мм.

    Кроме того, по данным военной разведки ЛНР, в Станицу Луганскую прибыл «спецгруз». Это машины понтонно-мостового парка польского производства.

    Также в районе поселка Новотошковское (район Первомайска и Стаханова — прим. ФАН) происходит усиление передовых позиций вооруженных формирований Украины личным составом и военной техникой. Усиливаются также позиции 80 десантно-штурмовой бригады ВСУ — там пополняются запасы ГСМ и материальных средств.

    Киев наращивает военно-технический потенциал в Донбассе

    «Мощный удар по кремлевской пропаганде»

    Украинские СМИ массово сообщают о прошедших в городах подконтрольной Киеву части Донбасса факельных шествиях, посвященных дню рождения украинского националиста Степана Бандеры. Действительно, вечером 1 января в Краматорске, Авдеевке, Славянске и Красноармейске прошли шествия националистов с портретами Бандеры и факелами.

    Некоторые украинские сетевые издания преподнесли эти действия как очередную победу Украины над «кремлевской пропагандой». Основным тезисом всех новостных сообщений является якобы широкая поддержка митингов местным населением. По утверждению украинских СМИ, местные жители якобы массово присоединились к акции, а кое-кто даже скандировал националистические лозунги из окон своих квартир.

    Украинские СМИ о марше в честь Бандеры: «Мощный удар по кремлевской пропаганде»

    На страницах радикальных организаций даже опубликованы соответствующие видеоролики, на которых, правда, не видно кричащих из окон людей, но четко слышны приветствия «Слава Украине!», которые скандировали, вероятно, сами участники акций.

    Украинские СМИ сообщили о марше в честь Бандеры в Донбассе

    Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, связался со своим источником в журналистском пуле штаба так называемой АТО в Краматорске и выяснил детали прошедших акций.

    «В каждый из городов приехали от двух до четырех автобусов с членами ВО «Свобода», организаций «Сокол», «Правый сектор»1 (запрещен в РФ — прим. ФАН), «Нацкорпуса» (создан на базе нацбатальона «Азов» — прим. ФАН) и других радикальных организаций. Участники были заранее обеспечены символикой и факелами. В каждом шествии участвовало от 40 до 100 человек. При этом силы полиции, которые были задействованы в охране порядка, во много раз превосходили по численности силы самих националистов».

    Украинские СМИ сообщили о марше в честь Бандеры в Донбассе

    Также источник сообщил, что горсовет Славянска пытался воспрепятствовать факельному шествию и обращался в административный суд с иском о запрете использования факелов и других огнеопасных предметов в ходе акции, но суд отказал заявителям.

    «Все, с кем нам довелось общаться из местных жителей, испытывают глубочайшее разочарование и отторжение того, что проходило в городах Донбасса 1 января. Можно с уверенностью сказать, что постановочные шествия не поддержаны населением городов и проходили именно «для картинки», — подытожил собеседник ФАН.

    Украинские СМИ сообщили о марше в честь Бандеры в Донбассе

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #ато #всу #донбасс #лнр #бандера
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