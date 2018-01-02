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Число жертв беспорядков в Иране выросло до 20
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    Число жертв беспорядков в Иране выросло до 20

    13:34  2 Января 2018  /обновлено: 13:40  02 Января 2018
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    Число жертв беспорядков в Иране выросло до 20

    Тегеран, 2 января. В Иране растет число погибших в ходе протестных акций. По последним данным, жертвами столкновений демонстрантов с правоохранителями увеличилось до 20.

    Новые данные о погибших приводит иранское государственное телевидение. Сообщается, что в ночь на вторник в ходе столкновений погибли еще девять человек. Среди них есть 11-летняя девочка. Она и 20-летний мужчина погибли в Хомейнишехре. Еще шесть человек погибли во время нападения на полицейский участок в Кахдариджане, где демонстранты попытались украсть оружие, а в городе Неджефабад жертвой беспорядков стал член Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Таким образом, общее число погибших увеличилось до 20, пишет РИА Новости.

    Напомним, что президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты, начавшиеся в городе 28 декабря, были вызваны подстрекательством со стороны других государств, а вовсе не внутренними проблемами. При этом он пообещал, что правительство удвоит усилия по борьбе с безработицей, инфляцией и загрязнением воздуха.

    Накануне официальную поддержку протестующим выразили Соединенные Штаты Америки. Так, президент страны Дональд Трамп заявил, что в Иране настало время перемен. Следом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что в Иране должна произойти смена власти, тогда народы двух государств изменят отношение друг к другу, и между ними установится дружба.

    Однако в МИД РФ предостерегли от вмешательства в дела Исламской Республики, предупредив о том, что это может только обострить и без того тяжелую обстановку в стране.

    Отметим, что ряд экспертов ранее высказали мнение, что за беспорядками в Иране могут стоять США, которые готовят для государства сценарий цветной революции.

    Автор: Алексей Громов
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    #жертвы #иран #беспорядки
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