Шарапова победила Риске и вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэене

Шэньчжэень, 2 января. Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала путевку в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэене, обыграв американскую оппонентку Элисон Риске.

Maria #Sharapova battles past Alison #Riske in Shenzhen. Sharapova wins 4-6 6-3 6-2 to move into the quarter finals! pic.twitter.com/8VeeP561Ja — Live Tennis (@livetennis) January 2, 2018

Шарапова во втором круге одержала победу над Риске в трех партиях (4:6, 6:3, 6:2). Матч продолжался 2 часа 23 минуты, сообщает Infox.ru.

Российская спортсменка 11 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

На пути в полуфинал Шараповой предстоит встретиться с казахской теннисисткой Зариной Дияс.

Матч состоится в четверг, 4 января.

Ранее девушки встречались два раза, в обеих встречах сильнее была россиянка.

Напомним, призовой фонд турнира составляет 626 тыс. долларов.