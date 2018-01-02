Москва, 2 января. За последние три дня в Тегеране задержаны около 450 подстрекателей и участников протестов. Об этом сообщил во вторник заместитель губернатора иранской столицы Али Асгар Нассербахт.

По его словам, в субботу в ходе протестов в Тегеране задержали 200 человек, в воскресенье – 150, в понедельник – 100, информирует агентство Ilna.

Напомним, в городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Как сообщал иранский лидер Хасан Роухани, митинги связаны с внутренними проблемами страны. Также он заявил, что имеет место подстрекательство со стороны других государств.

В понедельник, 1 января, президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter пост, в котором прокомментировал протесты в Иране, заявив, что для страны «настало время перемен». Также в поддержку митингующих высказался вице-президент Штатов Майкл Пенс. Такие заявления представителей Вашингтона косвенно подтверждают предположения экспертов о том, что США готовят для Ирана «цветную революцию».