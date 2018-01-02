Турция готовится выпустить облигации в рублях и юанях в 2018 году

Анкара, 2 января. Турция планирует выпустить облигации в рублях и юанях в 2018 году, сообщил во вторник вице-премьер страны Мехмет Шимшек.

По его словам, сегодня Анкара нацелена на новые страны с «серьезными фондовыми накоплениями». В интервью газете «Хабер тюрк» Шимшек рассказал, что турецкие специалисты впервые провели роуд-шоу в России, исследовали рынок облигаций и остались довольны результатами.

«Мы изучили рынок рублевых облигаций, первая реакция положительная, в 2018 году мы попробуем предложить наши облигации», — сказал он.

Вице-премьер Турции добавил, что также Анкара собирается выпустить облигации в юанях.

Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, президент России Владимир Путин предложил крупным предпринимателям накануне новой волны западных санкций вложить деньги в российские облигации на особых условиях.