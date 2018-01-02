Три человека погибли при столкновении ВАЗ и «Газели» на трассе Ярославль — Углич

Ярославль, 2 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Тутаевском районе Ярославской области: столкнулись грузовой автомобиль ГАЗ и отечественная иномарка.

Автомобильная авария произошла во вторник, 2 января, около 09:00 часов по московскому времени на 31 километре трассы Ярославль — Углич. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Газелью», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Водитель легковушки, 21-летняя и 50-летняя пассажирки получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего будет вынесено решение процессуального характера.