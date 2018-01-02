Я буду с вами душой: Саакашвили призвал выйти на улицы из-за убийства правозащитницы

Киев, 2 января. Экс-лидер Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал жителей Киева прийти к зданиям МВД и СБУ и «требовать справедливости» в расследовании дела об убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Грузинский политик призвал «всех неравнодушных» присоединиться к митингу, в котором он принять участия не сможет.

«Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами — но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья», — подчеркнул Саакашвили.

Экс-президент Грузии также добавил, что не собирается присутствовать, чтобы его не обвинили в том, что он использует гибель Ноздровской в собственных интересах.

Напомним, об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Спустя три дня глава профсоюза МВД Илья Кива рассказал, что ее тело найдено в одной из рек под Киевом.