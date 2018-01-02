Журналист объяснил, почему Крым не смирился с независимостью Украины и боролся за возвращение в Россию

Симферополь, 2 января. Крымский журналист Сергей Веселовский объяснил, почему жители полуострова за 23 года не смирились с тем, что оказались частью независимого государства Украина, и боролись за возвращение полуострова в состав РФ.

Соответствующий вопрос, по словам Веселовского, ему часто задают подписчики в Facebook. В качестве ответа журналист опубликовал фото украинской поэтессы Евгении Бильченко. По мнению журналиста, это пример поведения, которое для крымчан недопустимо.

Известно, что она участвовала в Евромайдане. Кроме того, по ее собственным словам, являлась волонтером запрещенного в РФ националистического движения «Правый сектор»1.

Однако неожиданно сменила политическую окраску, обвинив украинские СМИ в необоснованном очернении России, и стала призывать Киев и Москву к диалогу.

По мнению Веселовского, Бильченко, как и «другие ей подобные», буквально вчера призывавшие идти убивать «недочеловеков», чувствуя, что «что-то пошло не так», легко отказываются от своих идеалов, не испытывая ни капли раскаяния и угрызений совести.

«Они найдут тысячи мотивировок своих поступков и сперва робко, а после настойчиво будут требовать от нас понимания и сострадания к их непростой судьбе», — подчеркнул он, напомнив, что в истории уже были Петлюра с петлюровцами и Бандера с бандеровцами. Отметим, что в комментариях к записи подписчики Веселовского с возмущением заметили, что тот факт, что «переобулась», «мимикрировала» и «сменила окраску» не отменит того факта, что она призывала бороться с мирным населением ДНР и ЛНР. «Ее раскаяния ни гроша не стоят. От столькой крови не отмоешься», — пишет Наталия Клочкова. «А в раскаяние нацистов я не верю и не поверю», — заявил Иван Ревяков.

В качестве равнозначного примера Бильченко он также напомнил и о ее коллеге по цеху актере Антоне Мухарском, который какое-то время снимался «на вторых ролях в России», а затем понял, как заработать «в десятки раз больше в твердой американской валюте». Для этого, по словам журналиста, оказалось нужно занять антироссийскую позицию, «параллельно восхваляя украинских нацистов».

1 Организация запрещена на территории РФ.