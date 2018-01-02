Эксперты рассказали о судьбе цен на топливо в 2018 году

Москва, 2 января. Моторное топливо в России подорожает из-за роста акцизов с 1 января этого года. Эксперты прогнозируют рост цен вплоть до 55 рублей за один литр.

По данным Росстата, средняя стоимость бензина в конце ушедшего года составила 38,87 руб. за литр, а цена на дизель пробила отметку в 40 рублей.

Получается, что за 12 месяцев бензин подорожал на 2,5 руб. (6,8%), а дизельное топливо — на 3,4 руб. (8,5%).

По словам члена комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустама Танкаева, стоимость бензина в России является самой низкой в Европе, если не учитывать Белоруссию и Казахстан, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в странах ЕС стоимость топлива составляет порядка 100 рублей за литр. В результате, отметил специалист, фирмы заинтересованы в том, чтобы вывезти бензин из России и продать его подороже.

Как считает руководитель аналитического отдела «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских, на ценах могут сказаться предстоящие в марте выборы-2018 и, естественно, санкции. Эксперт предполагает, что новые санкции США введут в конце января — начале февраля.

По словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, производители в настоящее время не берут во внимание рост акцизов, но это непременно коснется рынка в будущем.