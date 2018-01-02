МИД Сирии: Позиция США по протестам в Иране дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке

Бейрут, 2 января. Сирийское правительство выступило с решительным осуждением позиции США по протестам в Иране, Дамаск считает, что она направлена на дестабилизацию обстановки на Ближнем Востоке, сообщил МИД САР.

«Сирия решительно осуждает позицию администрации США и подвластных им формирований относительно событий, происходящих в Иране, и считает, что такого рода позиция играет разрушительную роль и направлена на дестабилизацию обстановки в регионе», — цитирует заявление сирийского МИД РИА Новости.

Дамаск призвал уважать суверенитет Ирана и не вмешиваться во внутренние дела государства. Также руководство Сирии выразило поддержку Тегерану, отметив свою уверенность в том, что иранские «правительство, руководство и народ смогут перебороть происходящие события».

Напомним, в городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Как сообщал иранский лидер Хасан Роухани, митинги связаны с внутренними проблемами страны. Также он заявил, что имеет место подстрекательство со стороны других государств.

В понедельник, 1 января, президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter пост, в котором прокомментировал протесты в Иране, заявив, что для страны «настало время перемен».