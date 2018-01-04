Сочельник и ночь перед Рождеством: главные святочные гадания, запреты, традиции и приметы

Для православных христиан, живущих в России, наступает второй по значимости церковный праздник — Рождество Христово. Русская православная церковь и другие конфессии, живущие по юлианскому календарю, отмечают Рождество с 6 на 7 января. В России 7 января является выходным днем. Западные христиане и православные церкви, живущие по григорианскому и совпадающим с ним новоюлианскому календарю, отметили Рождество с 24 на 25 декабря.

Подробнее о том, почему католики и православные отмечают Рождество в разные дни, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Сочельник — канун Рождества

Канун Рождества — рождественский Сочельник — очень важный для всех христиан день. На Руси предрождественский Сочельник был связан с народными поверьями, имеющими еще дохристианскую природу.

Сочельник отмечается вечером 6 января. В это время на Руси было принято гадать, и вообще с этим днем было связано много обрядов, поверий и запретов, которые соблюдаются до сих пор.

Что такое Сочельник

Название Сочельник происходит от слова «сочиво» — это сваренные в меду зерна злаков. Этим блюдом разговлялись после весьма строгого и длительного Рождественского поста, в последний день которого было принято вообще отказываться от пищи до момента, пока на небе не появлялась первая звезда, за которую верующие принимали планету Венеру. После появления на вечернем небе первой звезды можно было разговеться сочивом, а потом после рождественской службы верующие садились за праздничную трапезу, в том числе с мясными блюдами.

Сочельник на Руси также называли Коляды, поскольку с этого времени верующие (в основном дети) ходили по дворам и пели колядки — народные рождественские гимны.

Святки

С Рождества на Руси наступало время Святок. Святки — это неделя радости и празднования, когда отменяются все посты, и можно есть мясо каждый день.

Святки всегда проходят в одно и то же время — с 7 по 17 января.

Сочельник и ночь перед Рождеством: святочные гадания, традиции и запреты

Гадать на Руси было принято ограниченное количество дней в году. Зимой гадали с ночи перед Рождеством и в течение всех Святок — вплоть до крещенского вечера 18 января (Крещение отмечается 19 января).

Считалось, что в это время нечистая сила гуляет по земле, но относится к людям снисходительно и даже позволяет заглянуть в потусторонний мир. Церковь никогда не одобряла ни гаданий, ни бурного отмечания Святок, но традиция «похулиганить» в это время с нечистой силой жива и поныне.

На Руси в основном гадали незамужние девушки, причем обычай был распространен во всех слоях общества — от простых крестьянок до состоятельных и образованных дворянок.

Когда лучше всего гадать

Лучшим временем для гаданий, когда предсказания считаются самыми верными, называют ночь перед Рождеством с 6 на 7 января, Старый новый год с 13 на 14 января и крещенский вечер с 18 на 19 января.

Гадания в ночь перед Рождеством

О гаданиях написано множество книг и руководств. Самые известные рождественские и святочные гадания приводило и Федеральное агентство новостей. Напомним три самые популярные гадания, которые девушки использовали в предрождественскую ночь, чтобы разузнать о своей женской доле. Ведь главная тема гаданий — кто будет тот суженый, за которого предстоит выйти замуж, и когда ждать сватов.

Гадание на девичьих предметах

Для этого гадания нужна компания. В предрождественский вечер деревенские девушки собирались для гадания все вместе в горнице, а молодые красавицы из других сословий — в гостиной.

На специальный гадательный стол (подойдет и обеденный) каждая клала какой-нибудь один предмет, принесенный с собой. В основном это были драгоценности — серьги, кольца, а также монетки, платочки и другие девичьи мелочи. Каждая девушка, закрыв глаза, брала один из предметов левой рукой и наощупь пыталась угадать, что сулит ей Новый год. Монета — к деньгам, кольцо — жди сватов, платок — предстоит плакать и утирать слезы, ложечка — к изобилию и т.д.

Гадание на блюдце

Это знаменитое гадание также принято проводить большой компанией. На гадальный стол (или просто на небольшой круглый стол) нужно положить белую простыню. На простыне рисуют большую окружность, которая будет гадательным кругом. Окружность делится пополам, на одной половине пишется «да», на другой — «нет». По всей окружности по часовой стрелке нужно написать все буквы алфавита. Подготовиться к гаданию имеет смысл заранее.

В предрождественский вечер участницы гадания собираются у гадательного круга и зажигают три свечи, что предпочтительнее для различных магических обрядов. Остальной свет желательно потушить. После этого берут блюдце, переворачивают и нагревают на одной из свечей.

Затем нагретое перевернутое блюдце ставится на гадательный круг. Все участницы гадания кладут на перевернутое блюдце пальцы, слегка прикасаясь к горячему фарфору. После этого нужно трижды сказать: «Вызывается дух такого-то!»

Как правило, для того, чтобы заглянуть в будущее, приглашают в «помощники» известных писателей и поэтов или кого-то т из недавно умерших общих знакомых. Самые популярные из приглашаемых — Пушкин и Маяковский.

Когда приглашенный дух «появляется», блюдце должно стукнуть, желательно, три раза. После этого к духу можно обращаться с разными вопросами, и по движению блюдца пытаться узнать ответы. Можно задавать вопросы, требующие ответа «да» или «нет», или спрашивать что-то посложнее и пытаться прочесть «послание» из потустороннего мира по движению блюдца к разным буквам, из которых будут складываться слова.

Тут важны две вещи — поменьше жульничать и не принимать все «услышанное» от духов слишком уж всерьез.

Гадание на зеркалах

Гадание на зеркалах — одно из самых популярных и считающимся «страшными» гаданий для ночи перед Рождеством. Вечером 6 января нужно в темной комнате поставить два зеркала друг против друга и зажечь между ними свечу. Затем гадальщица садится перед одним из зеркал и внимательно всматривается в изображение. Когда «размноженное» в зеркале пламя свечи начнет расплываться, в туманном образе может появиться образ суженого. А, может, и что-то страшное пригрезиться, так что опытные гадальщицы советуют соблюдать осторожность — вдруг из зеркал появится кто-то нежданный и утащит красавицу в потусторонний мир…

Запреты в Сочельник и в ночь перед Рождеством

На Руси в предрождественский период и в само Рождество под запретим было все, что может сулить несчастье или смерть, поскольку сам праздник связан с рождением и с торжеством жизни.

В этот период запрещалось использовать несущие опасность острые предметы, нельзя было ходить на охоту и резать скотину. Также возбранялось шить, вязать, пользоваться ножами и вообще заниматься готовкой или уборкой, в том числе подметать пол.

Также считалось, что рождественский пирог нельзя резать заранее, поскольку ножи в Сочельник были под запретом.

Приметы на Рождество

Если на Рождество ясная погода — предстоящий год будет легким.

Ясное небо в ночь перед Рождеством сулит хороший урожай.

Если в предрождественский вечер снегопад и метель — весна будет ранней и дружной.