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Выборы 2018
Выборы-2018: ЦИК отмечает огромное число желающих стать президентом
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    Выборы-2018: ЦИК отмечает огромное число желающих стать президентом

    12:52  2 Января 2018  /обновлено: 12:52  02 Января 2018
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    Выборы-2018: ЦИК отмечает огромное число желающих стать президентом

    Москва, 2 января. Член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что число желающих стать президентом РФ, как отмечает Центральная избирательная комиссия, огромно. По его мнению, такой ажиотаж, вероятно, связан с видимой легкостью участия в президентской гонке.

    «За последние годы такое количество кандидатов, действительно, впервые», — заявил Шевченко в интервью РИА Новости.

    По его словам, ЦИК получил уже 60 уведомлений по проведению мероприятий, нацеленных на выдвижение кандидатов на должность президента РФ. 21 из них поступило от партий.

    Шевченко напомнил, что подать документы на одного человека проще, чем собирать их как минимум на 200 человек, когда речь идет о парламентских выборах.

    «Почему-то многие руководители партий, которые не участвуют ни в местных, ни в региональных, ни в думских выборах, считают, что 100 тысяч подписей легко собрать», — заявил член ЦИК.

    Выборы-2018: ЦИК отмечает огромное число желающих стать президентом

    Выборы президента России состоятся 18 марта 2018. Помимо действующего главы государства Владимира Путина, участие в них намерены принять лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, телеведущая Ксения Собчак и другие кандидаты.

    Автор: Алексей Громов
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    #цик #шевченко #выборы-2018
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