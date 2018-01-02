Ученые из Сингапура разработали пластырь с иглами для похудения

Москва, 2 января. Пластырь с иглами для похудения разработали ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре. Они утверждают, что с помощью такой новинки можно потерять до 30% веса без физических упражнений.

Пластырь начинен большим количеством микроигл, толщина которых меньше человеческого волоса. Иглы содержат специальное вещество, которое способствует превращению энергосберегающего белого жира в энергосжигающий бурый.

Как отмечают ученые, пластырь должен быть незаметным, недорогим и доступным для каждого. Исследователи считают, что их разработка позволит сократить количество препарата, используемое для снижения веса.

Испытания пластыря на белых мышах прошли успешно. Животные не только сбросили вес, у них также снизился уровень холестерина в крови. Работа ученых была опубликована в журнале Small Methods.

Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, свой собственный метод похудения предложил российский дизайнер Артемий Лебедев. Он опробовал его на себе и смог скинуть 20 килограммов за полгода.