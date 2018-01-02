Минобороны РФ поздравило россиян с Новым годом трогательным видео со щенками
Москва, 2 января. Министерство обороны Российской Федерации разместило на своей странице в социальной сети Facebook видеопоздравление с Новым годом.
На кадрах запечатлены щенки различных пород и возрастов, которые играют на снегу и занимаются со специалистами.
Ролик получил название «Верные друзья» поздравляют вас с наступившим Новым годом».
Напомним, ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу поздравил россиян с Новым годом.
Праздничное поздравление Министра обороны Российской Федерации Сергея #Шойгу с наступающим Новым годом pic.twitter.com/1wNLprHryt— Минобороны России (@mod_russia) December 31, 2017
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