18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
США продолжают следить: Трамп сделал новое заявление по Ирану
Новости Сирии
Сирия новости 2 января 16.30: САА при помощи ВКС РФ продвинулась в Идлибе, новая партия боевиков покинула Западную Гуту
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 2 января 16.30: САА при помощи ВКС РФ продвинулась в Идлибе, новая партия боевиков покинула Западную Гуту

    16:30  2 Января 2018
    1522

    САА при помощи ВКС РФ продвинулась в Идлибе

    Сирия, 2 января. САА при поддержке российских ВКС освободила два города в провинции Идлиб. Новая партия боевиков покинула район Бейт Джинна на юго-западе Дамаска. Сотрудник медиа-портала ИГ1 был ликвидирован в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: продолжают оказывать воздушную поддержку САА в провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили в плен боевика в Восточной Гуте провинции Дамаск; получили подкрепление к северо-востоку от Дамаска; освободили населенные пункты Ард Аз-Зурзур и Аль-Хава на юго-востоке Идлиба; разминируют освобожденные районы на юго-западе Дамаска.

    «Исламское государство»1: потеряло сотрудника информагентства «Аль-Амак» в Хасаке.

    Сирийская свободная армия** (ССА): возобновила столкновения с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в провинции Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: эвакуировала новую партию боевиков из района города Бейт Джинн на юго-западе Дамаска.

    «Ахрар Аш-Шам»: оказывает поддержку «Нусре»*** вблизи населенного пункта Хараста на северо-востоке Дамаска.

    «Джейш Аль-Ислам» *****: отбила несколько позиций САА у населенного пункта Аз-Зарикия в Восточной Гуте.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлен боевик, захваченный в плен Сирийской арабской армией (САА) в поселении Хараста в Восточной Гуте Дамаска. Пока неясно, к какой из антиправительственных группировок принадлежит пленный, однако известно, что он состоял в числе нападавших на базу САА исламистских организаций «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам». В настоящий момент вооруженные столкновения все еще продолжаются, хотя некоторые источники утверждают, что осаду военного лагеря удалось прорвать после нескольких часов ожесточенных боев. Twitter-канал (IvanSidorenko1) сообщает, что в населенный пункт прибыло подкрепление 42-й бригады 4-й дивизии САА.

    Неподалеку от Харасты  вблизи стратегического населенного пункта Аз-Зарикия активизировались отряды «Джейш Аль-Ислам». Как передает военный источник Al Masdar News, радикалы отбили у САА несколько позиций. Исламисты штурмовали укрепрайоны САА под прикрытием ракет и пулеметных установок.

    Стало известно, что сегодня утром радикалы коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» покинули вершины так называемой горной цепи «Красных холмов» Тель Ат-Тулуль на юго-западе провинции в соответствии с условиями соглашения о капитуляции, заключенного между радикалами альянса и Сирийской арабской армией (САА). Ранее со своих позиций на этих высотах отряды «Джебхат Ан-Нусры»1 вели огонь по населенному пункту Аль-Хадер. Напомним, около недели тому назад исламисты были вынуждены согласиться добровольно сдать свои позиции после ожесточенных боев с войсками САР. Часть отрядов «Ан-Нусры» выехала из района населенного пункта Бейт Джинн в конце прошлой недели и направилась в сторону провинции Идлиб. В освобожденных районах уже ведутся работы по разминированию. Однако эвакуация боевиков еще не полностью завершена.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Присягнувшие на верность «Исламскому государству» формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и «Сайфулла Аль-Маслул» опубликовали фотодоказательства очередных боестолкновений с исламистами Сирийской свободной армии (CСА) на юго-западе провинции Даръа. Напомним, под контролем союзников ИГИЛ1 находятся несколько десятков населенных пунктов у границы с Израилем и Иорданией. На протяжении всего года отмечались перестрелки и попытки наступления сторон в данном районе, однако никому из противников так и не удалось продвинуться в регионе.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Части Сирийской арабской армии (САА) возобновили полномасштабное наступление на юго-востоке провинции Идлиб, продвигаясь на север. Появилась информация о том, что под контроль сил САР перешел населенный пункт Ард Аз-Зурзур. Об этом сообщает агентство новостей Al Masdar News. Кроме того, силам Башара Асада удалось освободить город Аль-Хава. Таким образом, правительственные подразделения продолжили продвигаться вглубь региона к авиабазе «Абу Ад-Духур», а не в сторону городов Хан Шейхун и Маррет Ан-Нуман, как ранее сообщали военные источники. Тем временем авиация РФ и Сирии наносит удары по военным объектам исламистов, расположенным на подходах к ключевым городам. О нанесенном исламистам уроне пока не сообщалось.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Один из сотрудников медиа-портала «Аль-Амак», подконтрольного «Исламскому государству», Абу Хасан Аль-Шами был убит на северо-востоке Сирии в провинции Хасака, сообщают в социальных сетях источники, связанные с ИГИЛ. Информации об обстоятельствах смерти боевика пока не поступало. Предположительно, исламист был ликвидирован в результате боевых вылетов военных самолетов международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. В свою очередь, местные активисты заявляют, что Абу Хасан погиб в ходе вооруженных столкновений с курдскими Демократическими силами Сирии**** (SDF) в южной части Хасаки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #новости сирии #идлиб #даръа #хасака #сса
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 2 января 16.30: САА при помощи ВКС РФ продвинулась в Идлибе, новая партия боевиков покинула Западную Гуту
    Сирия новости 2 января 12.30: новая коалиция боевиков в Идлибе, курды освободили террористов ИГ в Ракке
    Сирия новости 2 января 07.00: проамериканские боевики в Хомсе и Дейр-эз-Зоре, «Ан-Нусра» теряет юг Идлиба
    Сирия итоги за сутки на 2 января 06.00: бомбардировка США в Дейр-эз-Зоре, 70 террористов ИГ уничтожены в Ираке
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Клинцевич отреагировал на марш в честь Бандеры в Киеве

      15:11 2 Января 2018 330
      Читать
      12:52
      Сегодня

      Выборы-2018: ЦИК отмечает огромное число желающих стать президентом
      12:39
      Сегодня

      Минобороны РФ поздравило россиян с Новым годом трогательным видео со щенками
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 2 января 06.00: бомбардировка США в Дейр-эз-Зоре, 70 террористов ИГ уничтожены в Ираке
      22:49
      Вчера

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ
      15:20
      Вчера

      «Ядерный покер продолжается»: Пушков отреагировал на заявление Ким Чен Ына

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018 7696

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9235

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      15328

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3168

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1760
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      ФИФА устно подтвердила, что в Крыму могут появиться фан-зоны во время ЧМ-2018

      ФИФА устно подтвердила, что в Крыму могут появиться фан-зоны во время ЧМ-2018

      15:39   2 Января 2018
      2667
      «Поминками Украины» назвала Яровая шествия в честь Бандеры

      «Поминками Украины» назвала Яровая шествия в честь Бандеры

      14:49   2 Января 2018
      1173
      Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

      Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

      11:17   2 Января 2018
      1313
      Пушков связал отказ Польши от беженцев по квоте ЕС с «успехами» Порошенко

      Пушков связал отказ Польши от беженцев по квоте ЕС с «успехами» Порошенко

      9:24   2 Января 2018
      1553