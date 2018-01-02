Сирия, 2 января. САА при поддержке российских ВКС освободила два города в провинции Идлиб. Новая партия боевиков покинула район Бейт Джинна на юго-западе Дамаска. Сотрудник медиа-портала ИГ1 был ликвидирован в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать воздушную поддержку САА в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили в плен боевика в Восточной Гуте провинции Дамаск; получили подкрепление к северо-востоку от Дамаска; освободили населенные пункты Ард Аз-Зурзур и Аль-Хава на юго-востоке Идлиба; разминируют освобожденные районы на юго-западе Дамаска.

«Исламское государство»1: потеряло сотрудника информагентства «Аль-Амак» в Хасаке.

Сирийская свободная армия** (ССА): возобновила столкновения с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: эвакуировала новую партию боевиков из района города Бейт Джинн на юго-западе Дамаска.

«Ахрар Аш-Шам»: оказывает поддержку «Нусре»*** вблизи населенного пункта Хараста на северо-востоке Дамаска.

«Джейш Аль-Ислам» *****: отбила несколько позиций САА у населенного пункта Аз-Зарикия в Восточной Гуте.

Провинция Дамаск

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлен боевик, захваченный в плен Сирийской арабской армией (САА) в поселении Хараста в Восточной Гуте Дамаска. Пока неясно, к какой из антиправительственных группировок принадлежит пленный, однако известно, что он состоял в числе нападавших на базу САА исламистских организаций «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам». В настоящий момент вооруженные столкновения все еще продолжаются, хотя некоторые источники утверждают, что осаду военного лагеря удалось прорвать после нескольких часов ожесточенных боев. Twitter-канал (IvanSidorenko1) сообщает, что в населенный пункт прибыло подкрепление 42-й бригады 4-й дивизии САА.

Неподалеку от Харасты вблизи стратегического населенного пункта Аз-Зарикия активизировались отряды «Джейш Аль-Ислам». Как передает военный источник Al Masdar News, радикалы отбили у САА несколько позиций. Исламисты штурмовали укрепрайоны САА под прикрытием ракет и пулеметных установок.

Стало известно, что сегодня утром радикалы коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» покинули вершины так называемой горной цепи «Красных холмов» Тель Ат-Тулуль на юго-западе провинции в соответствии с условиями соглашения о капитуляции, заключенного между радикалами альянса и Сирийской арабской армией (САА). Ранее со своих позиций на этих высотах отряды «Джебхат Ан-Нусры»1 вели огонь по населенному пункту Аль-Хадер. Напомним, около недели тому назад исламисты были вынуждены согласиться добровольно сдать свои позиции после ожесточенных боев с войсками САР. Часть отрядов «Ан-Нусры» выехала из района населенного пункта Бейт Джинн в конце прошлой недели и направилась в сторону провинции Идлиб. В освобожденных районах уже ведутся работы по разминированию. Однако эвакуация боевиков еще не полностью завершена.

Провинция Даръа

Присягнувшие на верность «Исламскому государству» формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и «Сайфулла Аль-Маслул» опубликовали фотодоказательства очередных боестолкновений с исламистами Сирийской свободной армии (CСА) на юго-западе провинции Даръа. Напомним, под контролем союзников ИГИЛ1 находятся несколько десятков населенных пунктов у границы с Израилем и Иорданией. На протяжении всего года отмечались перестрелки и попытки наступления сторон в данном районе, однако никому из противников так и не удалось продвинуться в регионе.

Провинция Идлиб

Части Сирийской арабской армии (САА) возобновили полномасштабное наступление на юго-востоке провинции Идлиб, продвигаясь на север. Появилась информация о том, что под контроль сил САР перешел населенный пункт Ард Аз-Зурзур. Об этом сообщает агентство новостей Al Masdar News. Кроме того, силам Башара Асада удалось освободить город Аль-Хава. Таким образом, правительственные подразделения продолжили продвигаться вглубь региона к авиабазе «Абу Ад-Духур», а не в сторону городов Хан Шейхун и Маррет Ан-Нуман, как ранее сообщали военные источники. Тем временем авиация РФ и Сирии наносит удары по военным объектам исламистов, расположенным на подходах к ключевым городам. О нанесенном исламистам уроне пока не сообщалось.

Провинция Хасака

Один из сотрудников медиа-портала «Аль-Амак», подконтрольного «Исламскому государству», Абу Хасан Аль-Шами был убит на северо-востоке Сирии в провинции Хасака, сообщают в социальных сетях источники, связанные с ИГИЛ. Информации об обстоятельствах смерти боевика пока не поступало. Предположительно, исламист был ликвидирован в результате боевых вылетов военных самолетов международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. В свою очередь, местные активисты заявляют, что Абу Хасан погиб в ходе вооруженных столкновений с курдскими Демократическими силами Сирии**** (SDF) в южной части Хасаки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)