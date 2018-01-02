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В ЦИК поступило около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты
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    В ЦИК поступило около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

    12:22  2 Января 2018  /обновлено: 12:22  02 Января 2018
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    В ЦИК поступило около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

    Москва, 2 января. На конец декабря в ЦИК России поступило около 60 уведомлений о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на пост президента РФ. Из них 21 поступило от партий, остальные – от самовыдвиженцев, сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

    По его словам, в настоящее время своих представителей зарегистрировали 13 политических партий, многие из них уже открыли избирательные счета, пишет РИА Новости.

    Шевченко отметил, что ЦИК продолжит принимать документы от самовыдвиженцев для регистрации группы избирателей в их поддержку до 00.00 часов 7 января. От партий пакеты документов будут приниматься до 00.00 часов 12 января.

    Для регистрации в качестве кандидатов и самовыдвиженцы, и представители партий должны передать бумаги в ЦИК до 18.00 31 марта. Шевченко добавил, что сейчас сложно предположить, сколько всего будет зарегистрированных кандидатов.

    В ЦИК поступило около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря. Первым зарегистрированным кандидатом стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

    Действующий глава государства Владимир Путин также уже подал документы для регистрации в ЦИК. Он будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. По данным социологических опросов, уже сейчас почти 70% россиян готовы отдать свой голос на выборах за Путина.

    Автор: Алексей Громов
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    #выборы-2018 #цик рф
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