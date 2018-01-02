Выборы-2018: ЦИК РФ будет жестко следить за сбором подписей в поддержку кандидатов

Москва, 2 января. ЦИК России намерен жестко мониторить, как идет сбор подписей в поддержку того или иного кандидата, участвующего в избирательной кампании. Об этом рассказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

По его словам, государственный орган намерен «очень жестко данный вопрос отслеживать вместе с комиссиями субъектов и территориальными избирательными комиссиями», передает РИА Новости.

Шевченко напомнил, что в ЦИК РФ от разных кандидатов, политических партий поступали данные о том, что некие компании предлагают за баснословные деньги собрать подписи избирателей в поддержку кандидатов.

«Зачастую предложения таких компаний основываются не на сборе подписей избирателей, а на их рисовке в подвалах с нелегально полученных баз данных», — предупредил он.

Кроме того, он подчеркнул, что обмануть фальшивыми подписями опытных специалистов ЦИК с новейшей техникой невозможно.

«ЦИК приобрел новейшую технику, которая может различить самые маленькие детали в подписи человека. Обмануть невозможно, опытные специалисты и совершенная техника легко это проверят и выявят фальсификацию», — подытожил он.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.