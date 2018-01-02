Компания PSA Group сообщила о новинках на российском рынке в 2018 году

Москва, 2 января. Французская компания PSA Group рассказала о восьми новых моделях машин, которые появятся на авторынке РФ в 2018 году.

Список изучили эксперты агентства «Автостат». По их данным, к продажам готовят кроссоверы Citroen C3 Aircross, Peugeot 5008, DS7 Crossback.

Также ожидаются и новые минивэны Citroen SpaceTourer, Citroen SpaceTraveller, а также фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert локального производства.

Кроме того, в середине 2018 года в России появится новый седан Peugeot 508, отмечает «Ньюинформ».

