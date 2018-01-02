«Руководство НАТО хмурится, а то и паникует»: при словах «русский флот» уже никто не смеется

Москва, 2 января. В 2017 году военно-морской флот России значительно укрепился. По словам экспертов, сегодня никто в мире уже «не хихикает» при словах «русский флот», а руководство НАТО серьезно обеспокоено развитием ВМФ РФ.

Только в 2017 году российский флот пополнился 10 кораблями и боевыми катерами, 13 судами обеспечения и четырьмя береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». 15 новых военных самолетов и вертолетов поступили в распоряжение морской авиации. Новую силу и возрастающую мощь флота сегодня отмечают даже ветераны, среди которых прежде было немало скептиков.

Об этом, как пишет сетевое издание «Царьград», сообщил на коллегии Общероссийского движения поддержки флота его глава Михаил Ненашев. По его словам, сегодня за границей ВМФ РФ воспринимают более чем серьезно.

«Сейчас уже никто за рубежом не хихикает при словах «русский флот», — подчеркнул Ненашев.

Эксперт напомнил, что переданный ВМФ ледокол «Илья Муромец» был построен всего за два года, а таких высоких темпов не отмечали даже в советские времена.

Такой же позиции придерживается и член правления ДПФ, экс-заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Иван Васильев. Как он отметил, в развитие российского флота «вложены колоссальные средства и усилия, чтобы он мог уверенно решать задачи в интересах страны», и такие инвестиции себя уже оправдали.

«А вот кто хмурится, а то и паникует, так это руководство НАТО», — пишут аналитики издания.

Так, в конце декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал превосходство флота России над морской группировкой альянса, сообщив в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что российские субмарины достигли высочайшего уровня со времен холодной войны. При этом он отметил, что НАТО на вызовы в море сейчас ответить не сможет.

До заявления генсека НАТО «Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса» публиковала немецкая пресса. В докладе независимые эксперты также выразили сомнения, что НАТО может быстро реагировать при такой необходимости.

В скором времени на вооружение российского флота поступят новые противоракетные гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», соответствующий пункт значится в новой госпрограмме вооружения на 2018-2027 годы. Это, как считают аналитики «Царьграда», «бросает в дрожь» западные государства: у альянса нет вооружения, способного остановить ракету, поражающую цели на расстоянии 40 километров и на скорости 4900 – 7300 километров в час.

При этом ВМФ России продолжит укрепляться и развиваться и дальше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, назвавший укрепление ядерной триады, в том числе и на море, среди приоритетных задач Минобороны в 2018 году.