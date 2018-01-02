Сирия, 2 января. САА отразила атаку исламистов у военной базы в деревне Хараста в Восточной Гуте. 13 группировок вооруженной оппозиции планируют создать коалицию в Идлибе. Курды отпустили 26 ИГИЛовцев в провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков на военную базу в населенном пункте Хараста в Восточной Гуте; потеряли двух солдат в боях с «Нусрой»*** в Дамаске; планируют продвигаться в сторону городов Хан Шейхун и Маарет Ан-Нуман в южной части Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: намерена создать коалицию из различных группировок в провинции Идлиб.

Курды: освободили 26 террористов вблизи города Айн Исса к северо-западу от Ракки; вернут контроль над северной границей Ирака иракским властям.

Провинция Дамаск

Сирийские войска, осажденные на военной базе в населенном пункте Хараста на северо-востоке от Дамаска, отразили нападение исламистов антиправительственных группировок «Джебхат Ан-Нусра»1 и «Ахрар Аш-Шам». Боевики попытались использовать танк, чтобы прорвать линию обороны армии Башара Асада, однако в ходе столкновений были уничтожены как военная техника, так и десятки радикалов вооруженной оппозиции. САА также понесла потери в живой силе — военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1) подтвердил сообщения о гибели двух военнослужащих сил САР. Во время боев были убиты лейтенанты Шараф Али Аль-Али и Харес Измаил Джадид. Еще один из солдат получил ранение.

Напомним, накануне боевикам удалось разделить правительственные подразделения на две части, одна из которых оказалась заблокированна в комплексе зданий лагеря. По информации агентства новостей Al Masdar News, для передачи продовольствия и пополнения запасов военнослужащие САР используют подземные тоннели, соединяющие базу с позициями САА на западе.

Провинция Идлиб

Появляются сообщения о том, что по меньшей мере 13 формирований вооруженной оппозиции, которые действуют на северо-западе Сирийской Арабской Республики (САР), планируют объединить военные усилия и ресурсы и совместно выступить против армии САР и проправительственных сил в южной части провинции. По предварительным данным новообразованное объединение будет включать в себя такие группировки как «Джебхат Ан-Нусра», «Джейш Аль-Изза», «Исламское движение Восточного Туркестана», «Джейш Аль-Наср», «Джунд Аль-Малахим», «Свободная армия Идлиба», «Джейш Аль-Нахба», «Ахрар Аш-Шам», «Нур Ад-Дин Аз-Зенки», «Джейш Аль-Ахрар», а также «Файлак Аш-Шам». Однако данные сведения пока не подтверждены. Напомним, в регионе регулярно отмечаются столкновения между различными исламистскими группировками, каждая из которых пытается расширить зону своего влияния. Несмотря на то, что некоторые организации временно действуют совместно, постоянные междоусобные конфликты не прекращаются.

Провинция Ракка

Новостной портал Euphrates Post сообщает о том, что в районе города Айн Исса северо-западнее административного центра провинции Демократические силы Сирии**** (SDF) выпустили из-под стражи 26 террористов «Исламского государства»1. О причинах произошедшего ничего не сообщается. Тем не менее ранее уже поступали данные о тайном сотрудничестве между террористической группировкой с одной стороны и курдами при поддержке США с другой. Экс-спикер «демократической армии» Талал Сило, бежавший в ряды Сирийской свободной армии** (ССА), передавал, что по условиям тайного договора между ИГИЛовцами и США боевики ИГ, окруженные в Ракке, были эвакуированы вместе с оружием в подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) районы.

Провинция Хама

Twitter-канал (IvanSidorenko1) сообщил о целях предстоящего наступления Сирийской арабской армии (САА) в районе границы между провинциями Идлиб и Хама. Согласно данным военного источника, правительственные силы вместе с ополченцами-шиитами и при поддержке российской авиации намереваются освободить города Кафр Зета и Мурек, откуда боевики постоянно ведут огонь по опорным пунктам САА на севере Хамы, а также обстреливают жилые районы населенных пунктов Мхарде и Сальхаб. Кроме того, войска Башара Асада планируют продвигаться в направлении городов Хан Шейхун и Маарет Ан-Нуман, расположенных в соседнем Идлибе. По предварительным подсчетам, в данном районе находятся около двух тысяч боевиков.

Ирак

Информационное агентство Al Sura English передает, что региональное правительство Иракского Курдистана согласилось вернуть контроль над северной границей Республики Ирак властям страны. Это произошло после того, как Турция и Иран заявили, что готовы вести торговлю только с федеральным правительством, ссылаясь на то, что курды устанавливают свои тарифы госпошлины, несмотря на действующие конституционные законы. Напомним, конфликт между автономным Иракским Курдистаном и законными властями произошел после проведения в стране референдума о независимости Курдистана, по итогам которого республика должна была разделиться на две части — Ирак с центром в Багдаде и Курдистан с центром в городе Эрбиль. Однако проведение подобного голосования противоречило конституции страны, вследствие чего результаты референдума были признаны недействительными, а курды и ВС Ирака вступили в вооруженный конфликт. Несмотря на то, что столкновения прекратились, напряженность между Эрбилем и Багдадом все еще сохраняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)