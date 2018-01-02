Закупку авиабомб у России почти на 200 млн долларов одобрили в Индии

Нью-Дели, 2 января. Индия закупит у России 240 авиационных бомб, говорится в заявлении министерства обороны страны. Соответствующее предложение одобрила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.

Речь идет о покупке бомб у компании «Рособоронэкспорт». Общая сумма сделки составляет 196 миллионов долларов, информирует РИА Новости.

Авиабомбы, которые Индия приобретет у России, относятся к категории высокоточного оружия, используются ВВС Индии.

«Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность», — говорится в заявлении военного ведомства.

В конце ноября стало известно, что Россия поставит в Индию 200 вертолетов Ка-226. Договор должен быть подписан в начале 2018 года.