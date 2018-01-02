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Сирия и проблема Восточной Гуты: боевики окружили правительственную военную базу на окраине Дамаска
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    Сирия и проблема Восточной Гуты: боевики окружили правительственную военную базу на окраине Дамаска

    12:13  2 Января 2018  /обновлено: 12:13  02 Января 2018
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    Восточная Гута

    Боевики исламистских группировок в последние дни активизировали атаки позиций Сирийской арабской армии (САА) в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска. Под ударом оказалась, прежде всего, военная база правительственных войск САР, расположенная на окраине населенного пункта Хараста к северо-востоку от столицы. Радикалам «Ахрар аш-Шам» и других незаконных формирований, аффилированных с «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ), удалось взять данный военный объект в кольцо окружения, сообщали оппозиционные новостные ресурсы.

    Отмечается, что в настоящее время подразделения САА пытаются снять блокаду исламистов, действуя под прикрытием самолетов ВВС Сирии. О тяжелых столкновениях на этом направлении заявляли представители Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Согласно их данным, погибли несколько сирийских военных, однако боевики при этом несут более значительные потери в живой силе. Кроме того, есть жертвы среди мирных жителей, погибших в результате действий исламистов.

    Карта военных действий — Дамаск

    Таким образом, ситуация в этом регионе вновь обострилась. Примечательно, что значительная часть Восточной Гуты, в том числе некоторые кварталы на окраине столицы, почти с самого начала сирийского конфликта — с 2011-го года — находятся в оккупации боевиков. Несмотря на регулярные бои, за эти шесть лет ситуация в данном районе не претерпела каких-то значительных перемен. Правительственные силы смогли освободить часть территорий, в частности — районы Аль-Кабун, Барза и ряд других, однако ситуация в предместьях Дамаска по-прежнему остается сложной. Федеральное агентство новостей (ФАН) разбиралось в том, чем именно обусловлена столь напряженная обстановка в данном регионе.

    Армия Сирии

    Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин считает, что в настоящий момент есть более приоритетные направления, где задействованы элитные части правительственной армии САР. Об этом он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН). Таким образом, боевики воспользовались тем, что основные силы САА передислоцированы в другие регионы, и попытались отвлечь сирийские войска от основного фронта — от Идлиба.

    «Этот выступ в Харасте был оставлен еще перед Новым годом, там находится военная база, жилая индустриальная застройка — и этот вытянутый район врезается вглубь территорий, подконтрольных боевикам. Потому они могли атаковать с трех сторон. Осложнения на этом направлении были еще в декабре. То есть ситуация для сирийской армии здесь складывается не очень благоприятная. Нельзя исключать, что, возможно, будет принято решение об отводе сил с этого выступа, поскольку из-за него тратится большое количество ресурсов. Сейчас же это нецелесообразно, так как лучшие части САА в данный момент задействованы в наступлении в Идлибе и Хаме», — отметил наш собеседник.

    Боевики-исламисты

    Однако наиболее вероятно, что правительственные силы постараются заморозить ситуация в этом районе, дабы вернуться к ней уже после того, как будет завершена активная фаза масштабной операции на основном направлении борьбы с «Джебхат ан-Нусрой» и другими исламистскими группировками. В любом случае, переходить в контрнаступление близ Харасты пока было бы нерационально, считает военный эксперт.

    «Возможно, будет принято решение заморозить ситуацию в Восточной Гуте. Если в ближайшее время освободятся какие-то части САА, то тогда они, конечно, будут отражать наступление, восстанавливать сообщение и формировать прочные позиции. Однако пока что решительного успеха на этом направлении ждать не стоит. Снимать лучшие войска из Хамы и перебрасывать их в Гуту было бы нецелесообразно. Кроме того, сама местность там очень неблагоприятна: это все-таки жилая индустриальная застройка, при этом там находится большое количество подземных коммуникаций боевиков. Также там очень много огневых позиций танков и снайперов радикалов. Поэтому быстрая победа здесь невозможна. Конечно, проблема Гуты будет решаться, но не думаю, что сейчас, поскольку есть другие более приоритетные направления. У сирийцев просто не хватает мощностей решить этот вопрос полноценно в силу того, что по-прежнему активны сразу несколько фронтов. Как показывает практика, ограниченными силами можно добиваться только ограниченных результатов», — подчеркнул Борис Рожин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дамаск #хама #саа #идлиб #джебхат ан-нусра #восточная гута #ахрар аш-шам #хараста
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