Факельное шествие в честь Бандеры в Киеве назвали «дешевой пародией» на Третий рейх

Киев, 2 января. Факельное шествие националистов в центре столицы Украины, которое сторонники партии «Свобода» провели по случаю годовщины дня рождения Степана Бандеры, вызвало резко негативную реакцию большинства украинцев.

«Дешевая пародия на Третий рейх», — пишут в группе «Всемирный клуб киевлян» на Facebook.

«Не могу поверить, что это мой город», — пишет киевлянка. С тревогой она задалась вопросом, откуда «вылезли» все эти радикалы и что ждет ее страну дальше.

На ее вопрос ответил другой пользователь, заявив, что с развалом СССР «весь этот гной, что так долго копился под толстокожей властью, полез наружу», а теперь «липнет и воняет». «Не хотел бы я там сейчас жить и минуты», — добавил он.

А вот Олега Афинского поразил размах, которого достиг неонацизм на Украине. «Чистой воды неонацисты. Удивительно, что неонацизм возник на территории, наиболее пострадавшей от рук и действий фашистов», — заметил он.

Однако нашлись те, кто с Афинским не согласился. Так, Наталья Михайлова безапелляционно заявила: «Где вы нациков видите? Так, мелкое шакалье».

Еще одна участница обсуждения напомнила о новогоднем поздравлении лидера страны Петра Порошенко, которое уже оценили в Крыму, сравнив с «ядом в блестящей упаковке». «Какое поздравление от президента, такое и празднование тех, кто посадил его в это кресло», — считает Ольга Боярчук. Мнение остальных, по ее словам, не учитывается, а «на детей им плевать».

Накануне в МВД Украины заявили, что всего в день рождения Бандеры акции и марши запланировано в 20 регионах страны. Участниками 54 праздничных мероприятий должны были стать более 8400 человек.

В Киеве сторонники националистической партии «Свобода» провели факельное шествие. Он промаршировали по бульвару Тараса Шевченко и Крещатику, а затем провели митинг на Майдане Незалежности.

Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов, а также одним из главных инициаторов создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА)1.

Проведение маршей и вече в честь Бандеры в Киеве уже прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов, заявив, что идеологию украинского нацизма необходимо признать преступной на международном уровне.

1 Организация запрещена на территории РФ.