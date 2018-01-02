Донбасс: ВСУ три раза за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

Донецк, 2 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения военных действий, обстреляв территорию Донецкой народной республики. Об этом во вторник сообщает представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что киевские силовики обстреляли районы населенных пунктов республики из минометов и стрелкового оружия. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 18 единиц.

В прошлые сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР со стороны украинских силовиков, составило 43 единицы.

Напомним, с 01.00 (по московскому времени) 23 декабря, согласно достигнутой Контактной группой договоренности о возобновлении сторонами своих обязательств в преддверии новогодних праздников, действует режим перемирия.

Однако украинская сторона постоянно нарушает свои обязательства, обстреливая территории ДНР и ЛНР.