18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Задымление произошло в поезде, ехавшем из Запорожья в Киев
Политика
Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

    11:17  2 Января 2018  /обновлено: 11:18  02 Января 2018
    992

    Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

    Тегеран, 2 января. В Совете безопасности Ирана считают, что вина за массовые беспорядки, продолжающиеся в стране уже несколько дней, лежит на ряде государств, целью которых является расшатывание ситуации в Иране.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что речь идет об «опосредованной войне» ряда стран против Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

    Среди государств, заинтересованных в дестабилизации обстановки в Иране, он назвал США, Великобританию и Саудовскую Аравию. Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд курируют кампании в соцсетях и влияют на поведение демонстрантов, убежден Али Шамхани.

    Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

    «На основе нашего анализа около 27 процентов новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством», — заявил он.

    Жертвами беспорядков в ряде городов Ирана стали не менее десяти человек. Соединенные Штаты Америки уже заявили о поддержке участников беспорядков. Таким образом Вашингтон косвенно подтвердил правоту экспертов, полагающих, что США готовят для Ирана сценарий «цветной революции».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #великобритания #саудовская аравия #иран #вашингтон #лондон #эр-рияд
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Выборы-2018: ЦИК отмечает огромное число желающих стать президентом

      12:52 2 Января 2018 157
      Читать
      12:39
      Сегодня

      Минобороны РФ поздравило россиян с Новым годом трогательным видео со щенками
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 2 января 06.00: бомбардировка США в Дейр-эз-Зоре, 70 террористов ИГ уничтожены в Ираке
      22:49
      Вчера

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ
      15:20
      Вчера

      «Ядерный покер продолжается»: Пушков отреагировал на заявление Ким Чен Ына
      12:54
      Вчера

      США официально поддержали митингующих в Иране

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018 6918

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9152

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      15170

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3150

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1734
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

      Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

      11:17   2 Января 2018
      992
      Пушков связал отказ Польши от беженцев по квоте ЕС с «успехами» Порошенко

      Пушков связал отказ Польши от беженцев по квоте ЕС с «успехами» Порошенко

      9:24   2 Января 2018
      835
      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49   1 Января 2018
      6918
      Сирия: Асад назначил нового министра обороны

      Сирия: Асад назначил нового министра обороны

      18:21   1 Января 2018
      5034