Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

Тегеран, 2 января. В Совете безопасности Ирана считают, что вина за массовые беспорядки, продолжающиеся в стране уже несколько дней, лежит на ряде государств, целью которых является расшатывание ситуации в Иране.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что речь идет об «опосредованной войне» ряда стран против Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Среди государств, заинтересованных в дестабилизации обстановки в Иране, он назвал США, Великобританию и Саудовскую Аравию. Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд курируют кампании в соцсетях и влияют на поведение демонстрантов, убежден Али Шамхани.

«На основе нашего анализа около 27 процентов новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством», — заявил он.

Жертвами беспорядков в ряде городов Ирана стали не менее десяти человек. Соединенные Штаты Америки уже заявили о поддержке участников беспорядков. Таким образом Вашингтон косвенно подтвердил правоту экспертов, полагающих, что США готовят для Ирана сценарий «цветной революции».