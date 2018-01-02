Павел Дуров анонсировал крупные обновления Telegram в январе

Москва, 2 января. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о трех крупных обновлениях в новой версии приложения мессенджера для iOS и Android.

Об этом Дуров сообщил в Twitter, отвечая на вопрос пользователей о том, стоило ли ждать следующего обновления Telegram в декабре.

«Маловероятно, но в январе будут три крупных объявления», — отметил Дуров.

Unlikely, but there are three major announcements coming in January. — Pavel Durov (@durov) December 30, 2017

О том, в чем будут заключаться обновления, Дуров рассказывать не стал.

В последний раз приложения Telegram обновлялись в декабре. В версии 4.7 появилась возможность выбирать новые темы оформления, создавать до трех учетных записей и отправлять быстрые ответы в любом чате.

Напомним, ранее Павел Дуров объяснил, почему Иран в конце декабря заблокировал Telegram.