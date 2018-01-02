Сирия сегодня: Асад сменил министра обороны, США обучают боевиков ИГИЛ для новой войны

Сирия сегодня, 2 января. Башар Асад сменил министра обороны. Российские школьники отправили новогодние подарки сверстникам из Сирии. США вскармливают новый ИГИЛ*1, формируя из беглых боевиков антиправительственную армию для дестабилизации обстановки в Сирии.

Первое назначение в правительстве Сирии в Новом году

Президент Сирии Башар Асад сделал первое назначение в наступившем 2018 году. Асад подписал указ, согласно которому в Сирии появился новый министр обороны. Главой оборонного ведомства стал глава сирийского генштаба Абдулла Айюба, который сменил Фахеда Фрейджа на посту министра обороны. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA.

Также Асад сделал еще два назначения — Мухаммад Мазин Али Юсеф стал министром промышленности Сирии, а Имад Абдалла Сара — министром информации.

Российские школьники отправили новогодние подарки детям Сирии

Из России в Сирию доставлены новогодние подарки для местных детей. Подарки для своих сирийских сверстников собрали российские школьники.

Доставку новогоднего груза осуществила всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Помимо подарков, в доставленный в Сирию гуманитарный груз входят школьные принадлежности, острый недостаток которых так ощущается в сирийских школах, сообщает РИА Новости.

«Гуманитарная помощь народу Сирии, страдающему от войны, очень важна и нужна, — рассказал изданию председатель патриотической платформы «Единой России», один из руководителей «Боевого братства» Дмитрий Саблин. — Но для нас не менее важно, чтобы наши дети росли настоящими гражданами, добрыми хорошими людьми, готовыми помочь ближнему».

Саблин напомнил, что Новый 2018 год в России объявлен годом добровольца и волонтера.

«Наши ребята, которые принесли подарки и написали теплые письма сирийским детям, могут с полным правом сказать, что это и их год», — отметил представитель «Боевого братства».

Подарки сирийским детям собрали в рамках гуманитарного проекта, в котором участвуют образовательные учреждения России, Донбасса и Сирии.

Также направлен гуманитарный груз питьевой воды в провинцию Дэйр-эз-Зор. Вода предназначена для расположенных в пустыне поселков, недавно освобожденным от террористов.

США вскармливают новый ИГИЛ*

Боевики антиправительственной группировки «Ахрар аш-Шам» и других вооруженных формирований из так называемой «сирийской оппозиции» обстреливают подразделения правительственных сил Сирии в районе военной базы, расположенной между населенными пунктами Хараста и Ирбин в провинции Дамаск, к северо-востоку от столицы, сообщает оппозиционный сайт Qalaat Al Mudiq. В настоящий момент сирийские военные перешли к круговой обороне, утверждает издание.

Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 укрепляют позиции в южной части провинции Алеппо, сообщает местное издание Aleppo Media Center. «Ан-Нусра» пытается сохранить контроль над частью территории этой провинции и не допустить дальнейшего продвижения сирийской армии, поддерживаемой ВКС РФ, к стратегически важному аэродрому «Абу ад-Духур».

В провинции Хомс, в двадцати километрах к юго-западу от населенного пункта Хамима, находящегося на границе с провинцией Дейр-эз-Зор, были обнаружены места дислокации боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ), сообщает Twitter военного источника @sayed_ridha. В результате серии ударов ВКС РФ значительная часть объектов ИГИЛ была уничтожена. Предположительно, боевики, пришедшие в Хамиму, ранее базировались на американской военной базе в районе населенного пункта Ат-Танф у южной границы Сирии.

Также стало известно, что в пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор к юго-западу от одноименного города могут находиться разрозненные группировки боевиков ИГИЛ, прошедших подготовку на базе США у города Аш-Шаддади в провинции Хасака. Там также могут находиться радикалы из так называемой «Новой сирийской армии» (НСА), направленные из района Ат-Танфа для проведения диверсионной деятельности против сирийской правительственной армии.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в сирийских районах, контролируемых американскими военными из возглавляемой США коалиции, ведется формирование новой группировки боевиков, значительная часть которых ранее входила в состав ИГИЛ. Цель подготовки новой антиправительственной армии — дестабилизация ситуации в Сирии и свержение правительства Башара Асада, отметил Герасимов.

Подробнее о военной ситуации в Сирии читайте в утреннем обзоре Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.