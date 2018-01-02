Появились новые подробности в деле о гибели правозащитницы под Киевом

Киев, 2 января. Глава профсоюза министерства внутренних дел Украины Илья Кива сообщил новые подробности в деле о гибели правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой было обнаружено сотрудниками полиции в реке под Киевом.

Ранее активисты и волонтеры организовали поиски пропавшей правозащитницы.

«Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку или, по всей видимости, прыгнула она сама», — предположил он.

Он отметил, что основной версией считается убийство, связанное с профессиональной деятельностью женщины. Кива также отметил, что украинские следователи уточняют новые версии по факту случившегося.

Напомним, о пропаже Ноздровской стало известно в минувшую пятницу, 29 декабря.

Правозащитница исчезла по дороге в Демидов.

Ноздровская добивалась прозрачности в расследовании дела своей сестры, которую три года назад насмерть сбил племянник главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский.