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Технологии
Компания PSA Group сообщила о новинках на российском рынке в 2018 году
Технологии
Компания Apple анонсировала новое поколение беспроводных AirPods
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    Компания Apple анонсировала новое поколение беспроводных AirPods

    10:57  2 Января 2018  /обновлено: 10:57  02 Января 2018
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    Компания Apple анонсировала новое поколение беспроводных AirPods

    Москва, 2 января. Компания Apple анонсировала выпуск нового поколения беспроводных наушников AirPods, который смогут работать без подзарядки в течение пяти часов.

    Кроме того, в наушниках улучшили качество и объем звука. По словам инженеров компании, основные изменения коснулись технических характеристик устройства внешний вид наушников останется прежним, сообщает сайт Appleinsider.

    Компания Apple анонсировала новое поколение беспроводных AirPods

    Дата поступления обновленных AirPods в продажу и их цена пока неизвестны. Сейчас беспроводные наушники от Apple доступны на российском рынке за 11990 рублей.

    Компания Apple анонсировала новое поколение беспроводных AirPods

    Напомним, накануне Нового года цены на смартфоны Apple в России резко упали. Так, iPhone SE с объемом памяти 32 гигабайта, по данным сервиса «Яндекс. Маркет», 31 декабря можно было купить за 18,4 тысячи рублей.

    Автор: Алексей Громов
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    #apple #airpods
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