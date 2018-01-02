Компания Apple анонсировала новое поколение беспроводных AirPods

Москва, 2 января. Компания Apple анонсировала выпуск нового поколения беспроводных наушников AirPods, который смогут работать без подзарядки в течение пяти часов.

Кроме того, в наушниках улучшили качество и объем звука. По словам инженеров компании, основные изменения коснулись технических характеристик устройства внешний вид наушников останется прежним, сообщает сайт Appleinsider.

Дата поступления обновленных AirPods в продажу и их цена пока неизвестны. Сейчас беспроводные наушники от Apple доступны на российском рынке за 11990 рублей.

Напомним, накануне Нового года цены на смартфоны Apple в России резко упали. Так, iPhone SE с объемом памяти 32 гигабайта, по данным сервиса «Яндекс. Маркет», 31 декабря можно было купить за 18,4 тысячи рублей.